Coronavirus: 410 nuovi casi e 14 decessi, somministrati 16.564 in un giorno

Sono 410 i nuovi casi rilevati dall'esame di 5.594 tamponi molecolari effettuati e 2.866 tamponi rapidi antigenici, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 14 aprile 2021, che riporta 94.879 casi positivi totali da inizio emergenza. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 3.356, seguita da Savona, dove i positivi sono 1.580; 1.234 e 837 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 97, mentre sono in fase di verifica 210 tamponi. Totale 7.314 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 717 (28 in meno di ieri), di cui 84 in terapia intensiva (tre meno di ieri), mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 6.477 persone, 243 meno di ieri. Cinquecentottantanove i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 83.533 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 4.032, ovvero 14 in più di ieri.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 1.703, in quello della Asl 2 invece 1.456, 2.614 quelle in Asl 3, 287 in Asl 4, 531 in Asl 5. A oggi sono state consegnate 483.380 dosi di vaccino, di cui 426.122 sono già state somministrate, con una percentuale dell'88% dei vaccini somministrati su quelli consegnati (da martedì 2 marzo i dati sono ricavati dall'Anagrafe vaccinazioni covid-19 nazionale). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 16.564 dosi.

«Oggi in Liguria abbiamo vaccinato più di 16mila persone. La nostra campagna, grazie allo sforzo eccezionale di sanità pubblica, privata e farmacie, ha avuto una rapida accelerata, superando di molto le somministrazioni richieste dal commissario per l'emergenza generale Figliuolo. Ormai siamo vicinissimi alla soglia del 90% di vaccini fatti su quelli consegnati, nella nostra regione il 19,94% della popolazione ha ricevuto la prima dose, l'8,01% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 15,80% e 6,70%. Numero incoraggianti che si riflettono anche sui dati della diffusione del virus: l'incidenza continua a calare e oggi anche le ospedalizzazioni, con 28 pazienti in meno ricoverati negli ospedali liguri. Questo proprio perché vaccinare gli anziani e le persone più fragili è stata fin da subito la nostra priorità: mettiamo al sicuro tutti loro, abbassiamo ricoveri e mortalità, chiudiamo i reparti covid e finalmente permettiamo all'Italia di ripartire».

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, fa il punto di fine giornata sull'emergenza covid-19 in Liguria.

In particolare, in 24 ore in Liguria sono state somministrate 16.564 dosi, di cui 14.073 di vaccini 'freeze' Pfizer o Moderna (a mRNA) e 2.491 di vaccino Astrazeneca alle persone con età tra 70 e 79 anni. Cala l'incidenza del covid su tutto il territorio: rispetto alla soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti, sopra la quale il governo richiede l'adozione di ulteriori misure restrittive, la media ligure è di 161 casi, mentre nelle province l'incidenza è di 189 casi su 100mila abitanti nel savonese, 128 casi nello spezzino, 221 casi nell'imperiese e 132 casi nell'area metropolitana di Genova.

Sono 410 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria su 5.594 tamponi molecolari effettuati e 2.866 tamponi rapidi antigenici. Il dato è riferito alla effettiva residenza della persona testata Questo il dettaglio:

Asl 1: 93

Asl 2: 80

Asl 3: 155

Asl 4: 4

Asl 5: 76

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

Coronavirus, il bollettino nazionale 14 aprile 2021

Gallery