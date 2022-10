Covid: nuovi casi in crescita oltre la media nazionale

Sono 1.182 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.059 tamponi molecolari a cui si aggiungono 5.345 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 13 ottobre 2022, che riporta 589.568 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 7.465 (113 più di ieri, +2.652 da domenica 25 settembre a oggi), segue Savona, dove i positivi sono 2.490, 1.983 e 1.832 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 318, mentre sono in fase di verifica 392 tamponi. Totale 14.480 persone attualmente positive (208 in più rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 212 (sei in più di ieri), di cui 7 in terapia intensiva (uno in più di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 9.528 persone, 192 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 974, per un totale da inizio emergenza di 569.498.

Le vittime totali sono 5.590. Il bollettino odierno non riporta decessi. A oggi sono state somministrate 3.615.783 dosi di vaccino, di cui 1.983 nelle ultime 24 ore.

Asl 1: 145

Asl 2: 229

Asl 3: 495

Asl 4: 109

Asl 5: 204

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

Il report settimanale della Fondazione Gimbe

Continua la crescita dei nuovi casi di covid in Liguria, ma in maniera meno accentuata rispetto alla settimana precedente. Secondo il nuovo rapporto della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana l'aumento è stato del 23,4%, più della media del Paese cresciuta del 20,3%. Tra 5 e 11 ottobre la provincia ligure più colpita è stata quella della Spezia con 552 nuovi casi ogni 100mila abitanti (+22%), seguita da Savona con 542 (+24,5%), Imperia con 476 (+9,2%) e Genova con 460 (+27,7%).

Tuttavia, resta ancora contenuto il dato dei contagiati: in Liguria ci sono 598 positivi ogni 100mila abitanti, quinto miglior dato regionale del Paese, dove la media si attesta a 879. Sopra la media nazionale la pressione ospedaliera: risulta occupato da pazienti positivi il 12% dei posti letto in area medica, contro il 9,8

Sul fronte della campagna vaccinale, la Liguria continua a fare meglio della media del Paese per quanto riguarda la somministrazione delle quarta dose: coperto il 21% dei liguri aventi diritto, contro il 18,7% degli italiani. Lo stesso non si può dire per gli altri indicatori vaccinali: ancora senza terza dose è il 13,8% dei liguri contro l'11% degli italiani, mentre il tasso di copertura vaccinale nella popolazione più giovane (5-11 anni) è fermo al 27,3%, a fronte di un dato nazionale del 35,2%.

L'11,4% dei liguri con più di cinque anni non ha ricevuto nemmeno la prima dose, mentre il dato italiano si attesta all'10,2%.

Coronavirus, bollettino nazionale 13 ottobre 2022