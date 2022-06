Coronavirus, il bollettino di lunedì 13 giugno con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 410 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 937 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.406 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di domenica 12 giugno 2022, che riporta 455.264 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 4.535 (39 in più rispetto a ieri, +460 negli ultimi cinque giorni), segue Savona, dove i positivi sono 1.137, 1.163 e 911 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 229, mentre sono in fase di verifica 402 tamponi. Totale 8.377 persone attualmente positive (74 in più rispetto a ieri, +798 in cinque giorni).

I ricoverati in ospedale sono 151 (sei in più di ieri), di cui 3 in terapia intensiva (uno meno di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 4.923 persone, 57 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 336, per un totale da inizio emergenza di 441.546.

Le vittime totali sono 5.341, come ieri, ovvero il bollettino odierno non riporta decessi. A oggi sono state consegnate 3.532.752 dosi di vaccino, di cui 3.513.665 sono state somministrate (il 99%). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 17 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 410 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 937 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2.406 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 36

Asl 2: 51

Asl 3: 185

Asl 4: 40

Asl 5: 96

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

Notizia in aggiornamento.

Coronavirus, bollettino nazionale 12 giugno 2022