Coronavirus, impennata di contagi: 63 nuovi positivi

Aumentano i casi di coronavirus in Liguria: sono 63 i nuovi positivi accertati da Alisa nelle ultime 24 ore.

A distanza di un mese, quando il 12 luglio si registrava il primo giorno senza nuovi contagi, il numero di positivi torna a doppia cifra e supera le 50 unità (ieri erano 26), portando i totali positivi a 10.393 nella nostra regione.

La maggior parte dei nuovi casi deriva da un cluster già tracciato e isolato all'interno del centro riabilitativo Il Gabbiano di Vado Ligure. Oltre il 30 per cento dei positivi è poi legato al contagio partito dalla ormai famosa grigliata di Quiliano, a cui hanno partecipato una quarantina di persone in maggior parte lavoratori in strutture socio-sanitarie. La provincia di Savona resta, quindi, la più colpita; qui altri due positivi contatti di caso confermato.

I nuovi casi totali sono stati rilevati tramite 1704 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (ernao 1775 mercoledì).

Nell'Imperierse sono due i nuovi casi segnalati dall'Asl1, nel territorio genovese in Als 3 sono sei i positivi di cui 3 residenti a Pavia, 2 contatti di caso accertato e un caso isolato. Un positivo a Chiavari in Asl 4 dopo un viaggio a Malta, altri 13 a La Spezia in Asl 5 così suddivisi: 8 rientrati da un viaggio a Corfù, 2 contatti di caso confermato, 2 rientrati dall'Inghilterra, 1 frequentatore di un locale in Versilia.

Il rientro dall'estero si conferma uno dei fronti problematici per i nuovi contadi da covid-19. Anche la regione Liguria ha recepito l'ordinanza del ministro Roberto Speranza che obbliga chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta a fare il tampone.

Sono 22 (3 più di ieri) le persone ricoverate in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva al San Martino. Non si registrano decessi.