Coronavirus in Liguria, ultimi aggiornamenti: 112 nuovi positivi, 120 persone attualmente in ospedale

Salgono i numeri del coronavirus in Liguria: oggi, sabato 12 settembre, ci sono 112 nuovi positivi rispetto a ieri, per un totale di 11.774 casi riscontrati dall'inizio della pandemia nella nostra regione. Di questi 112 nuovi positivi, 9 sono stati individuati da test di screening, mentre 103 sono sintomatici.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 2.531 per un totale di 264.753.

Sale di 12 in 24 ore il numero degli ospedalizzati, per un totale di 120 persone ricoverate. Di queste ultime, 11 ad oggi si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 82 nuove persone rispetto a ieri.

I guariti sono 12 nelle ultime 24 ore. Non risultano deceduti.

In sorveglianza attiva, cioè monitorati perché contatti di casi, si trovano 1828 persone in totale (82 in Asl1, 203 in Asl2, 538 in Asl3, 173 in Asl4 e 832 in Asl5).

Il dettaglio dei nuovi positivi

ASL1: 13

4 accesso ospedale

1 rientro viaggio

8 attività screening

ASL2: 2

1 rientro viaggio

1 contatto caso confermato

ASL3: 27

10 contatto di caso confermato

2 rientro viaggi

15 attività screening

ASL5: 70

32 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

37 attività screening

Due casi all'ospedale San Martino

All'ospedale San Martino di Genova, nel frattempo, sono stati accertati due casi di coronavirus: un'infermiera e un paziente. Subito si è messa in moto la macchina della sicurezza, applicando le misure previste dal protocollo apposito: medici, pazienti e infermieri sono stati sottoposti a tampone. Previsto anche un nuovo controllo di chi sarà negativo tra 7 giorni.

Il paziente è un uomo di 48 anni, in Gastroenterologia, che ha manifestato febbre e tosse, e dunque è stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo. Da venerdì sera è stato trasferito in Malattie Infettive.