Coronavirus, il bollettino di lunedì 10 ottobre con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 903 i nuovi positivi al coronavirus domenica 9 ottobre 2022, a fronte di 732 tamponi molecolari e 3770 test antigenici rapidi.

Attualmente in Liguria ci sono 13514 persone che hanno contratto il virus: 2343 in provincia di Savona, 1827 in quella della Spezia, 1762 in quella di Imperia mentre a Genova - che registra il maggior numero di casi - ci sono in questo momento 6892 positivi.

Ci sono 15 nuove persone in più in ospedale rispetto a ieri: in totale si registrano attualmente 173 ricoverati di cui 7 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 45 persone in più, mentre il numero dei guariti aumenta di 850 unità. Si registra un decesso, risalente al 6 ottobre: si tratta di un uomo di 89 anni morto all'ospedale di Sanremo.

Notizia in aggiornamento.

I dati in Italia: