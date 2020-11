Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, erano 538 i casi rilevati dall'esame di 3.130 tamponi eseguiti, secondo il bollettino della Regione di lunedì 9 novembre, che riporta 36.968 casi positivi totali da inizio emergenza, 32.732 dei quali sintomatici. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 10.796, seguita da La Spezia, dove i positivi sono 2.216; 1.585 e 1.465 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 325, mentre sono in fase di verifica 766 tamponi.

I ricoverati in ospedale sono 1.479, di cui 92 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 11.242 persone. Seicentotrentatré i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 17.878 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020). Le vittime totali sono 1.937, ovvero 21 in più di ieri: la più giovane è una donna di 51 anni, deceduta all'ospedale di Sarzana.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 2.354, in quello della Asl 2 invece 2.024, 4.164 quelle in Asl 3, 623 in Asl 4, 440 in Asl 5.

Sono 538 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3.130 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 1 attività screening

ASL 2: 26 contatto caso confermato, 47 attività screening, 2 settore sociosanitario

ASL 3: 95 contatto caso confermato, 248 attività screening, 6 settore sociosanitario

ASL 4: 20 contatto caso confermato, 41 Attività screening,1 settore sociosanitario

ASL 5: 15 contatto caso confermato, 36 attività screening

La specificazione dell'Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Coronavirus, bollettino nazionale del 9 novembre 2020