Coronavirus, il bollettino di giovedì 10 marzo con nuovi casi e decessi

In attesa dei dati odierni, erano 1.187 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 3.134 tamponi molecolari a cui si aggiungono 7.531 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 9 marzo 2022, che riporta 354.228 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 7.420 (192 in più di ieri), seguono Savona, dove i positivi sono 2.018, 1.280 e 1.608 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e La Spezia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 288, mentre sono in fase di verifica 397 tamponi. Totale 13.011 persone attualmente positive (257 in più rispetto a ieri).

"L'aumento dei contagi osservato nell'ultima settimana - ha scritto in un post il professor Matteo Bassetti - è un rimbalzo tipico della dinamica del virus soprattutto in questa fase che arriva dopo una amplissima circolazione nel mese passato. Dobbiamo vigilare e far sì che le persone tornino a pensare che il Covid sia un problema e che non è tutto finito, che ci sarà da fare un richiamo del vaccino anti-Covid ma non si alza l'attenzione con il terrorismo delle varianti. Anche perché la situazione in ospedale è tranquilla e senza pressioni".

I ricoverati in ospedale sono 261 (come ieri), di cui 15 in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 5 non vaccinati e 10 con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 12.433 persone, 19 in meno rispetto a ieri. I nuovi guariti sono invece 927, per un totale da inizio emergenza di 336.075.

Le vittime totali salgono a 5.142, tre più di ieri: si tratta di una 89enne, un 86enne e un 73enne, deceduti tutti il 7 marzo all'ospedale di Savona. A oggi sono state consegnate 3.476.691 dosi di vaccino, di cui 3.419.252 sono già state somministrate (il 98%). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.791 dosi.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 1.187 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.665 tamponi effettuati, di cui 3.134 molecolari e 7.531 test rapidi antigenici. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 127

Asl 2: 157

Asl 3: 609

Asl 4: 138

Asl 5: 154

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

Notizia in aggiornamento.

Coronavirus, il bollettino nazionale 9 marzo 2022