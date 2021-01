Coronavirus, il bollettino: altri 374 casi, salgono i ricoverati

Altri 374 casi di coronavirus in Liguria domenica 10 gennaio, diagnosticati su 2.082 tamponi molecolari. Numeri che ricalcano, in proporzione, quelli dei giorni scorsi, con 6.574 persone positive al covid nella regione.

Il numero è dato non solo dai nuovi positivi, ma anche dai guariti, 247, e purtroppo dai decessi, ancora a due cifre: 11 le vittime della covid-19 che si sono aggiunte al conto già altissimo, persone morte in ospedale tra il 28 dicembre e l'8 gennaio, tutte all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana eccezion fatta per una vittima registrata ad Albenga.

Sul fronte ricoveri, i numeri tornano a salire, seppur di poco, come avviene ormai da qualche settimana: 6 le persone in più in ospedale rispetto a sabato, per un totale di 773, una persona in meno in terapia intensiva, per un totale di 64.

Le persone in isolamento domiciliare, che si stanno curando a casa, salgono a 4.453, 76 in più rispetto a sabato, quelle in sorveglianza attiva perché casi sospetti o contatti di casi confermati sono 3.768.

Coronavirus, i vaccinati in Liguria

Nel bollettino sono indicati anche i vaccini somministrati: dei 30.545 consegnati, 18.133 sono stati somministrati, il 59,4%.

Coronavirus, dettaglio nuovi positivi

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 137

GENOVA: 119, di cui:

· Asl 3: 88

· Asl 4: 31

LA SPEZIA (Asl 5): 65