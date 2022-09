Coronavirus, 562 nuovi casi e due decessi

Sono 562 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 1.216 tamponi molecolari a cui si aggiungono 3.525 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di giovedì 1 settembre 2022, che riporta 560.894 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 5.195, segue Savona, dove i positivi sono 1.563, 1.338 e 1.310 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 289, mentre sono in fase di verifica 730 tamponi. Totale 10.425 persone attualmente positive (120 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 210 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 7.268 persone, 241 in più di ieri. I nuovi guariti sono invece 680, per un totale da inizio emergenza di 544.927.

Le vittime totali sono 5.542, due più di ieri: si tratta di una donna di 87 anni, deceduta il 28 agosto all'ospedale Villa Scassi, e di un 94enne, deceduto il 31 agosto a Pietra Ligure. A oggi sono state somministrate 3.579.197 dosi di vaccino, di cui 537 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i nuovi positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 82

Asl 2: 107

Asl 3: 213

Asl 4: 47

Asl 5: 109

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 4.

