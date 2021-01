Covid, i dati del primo dell'anno: in Liguria 412 nuovi positivi

Al 1 gennaio 2021 sono 412 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, su 3.505 tamponi molecolari effettuati.

Scende di 32 unità il numero degli ospedalizzati, che attualmente sono 727 di cui 63 in terapia intensiva. Il numero di guariti auenta di 382 persone, per un totale di 51.963 cittadini guariti. Si registrano 7 deceduti.

Attualmente ci sono 6.020 cittadini liguri positivi al covid-19: 1117 in provincia di Savona, 911 in provincia della Spezia, 512 in provincia di Imperia e 3191 in provincia di Genova.

Il dettaglio dei nuovi positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

Imperia (Asl 1): 58

Savona (Asl 2): 98

Genova: 174, di cui:

· Asl 3: 127

· Asl 4: 47

La Spezia (Asl 5): 82