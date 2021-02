Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

Il quadro dell'emergenza covid-19 in Liguria con i dati aggiornati relativi a nuovi contagi, vaccini, tamponi, ospedalizzati, guariti e deceduti

In attesa dei dati odierni, altri 307 nuovi casi di coronavirus in Liguria, diagnosticati tra sabato e domenica con 2.909 tamponi. Il bollettino di domenica diffuso da Regione e Alisa riporta 5.521 casi totali in Liguria, la maggior parte nelle province di Genova (2.317) e di Savona (1.148).

A quasi un anno dallo scoppio della pandemia, nella nostra regione sono stati registrati 69.668 casi di coronavirus: 60.795 le persone guarite, oltre 3.300 le persone decedute. I decessi delle ultime ore, in particolare, sono 11, registrati tra il 27 e il 30 gennaio con un’unica eccezione precedente, risalente al 5 gennaio. Le vittime hanno tra i 67 e i 93 anni, 7 sono uomini, 4 sono donne.

Sul fronte ricoveri ospedalieri, negli ospedali liguri ci sono ancora 677 persone, 65 in terapia intensiva: la situazione sembra stabile orma da qualche settimana, con aumenti e diminuzioni che oscillano di poche unità.

Le persone che si stanno curando a casa sono 3.759, le persone guarite sono 239 in più rispetto a sabato, le persone in sorveglianza attiva - perché contatti di caso positivo o sospetti casi covid - sono 4.975 in tutta la Liguria.

Dettaglio positivi Liguria

IMPERIA (Asl 1): 99

SAVONA (Asl 2): 35

GENOVA: 119, di cui 109 in Asl 3, 10 in Asl 4

LA SPEZIA (Asl 5): 54

Vaccino covid, l’andamento in Liguria

Per quanto riguarda il piano vaccinale, in Liguria sono state consegnate 77.540 dosi e 58.313 sono stati somministrati, una percentuale pari al 75%.