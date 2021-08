'No green pass': "Blocco delle stazioni ferroviarie l'1 settembre"

C'è anche Genova tra le 54 città in cui mercoledì 1 settembre è previsto un blocco delle stazioni ferroviarie per manifestare contro l'obbligo del green pass che entrerà in vigore in quella data per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza.

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno", si legge sulla chat Telegram intitolata 'Basta dittatura' dove fino a ora sono state organizzate le manifestazioni dei 'no Green pass'.

Per tutti, l'incontro tra i manifestanti è previsto alle 14.30 davanti alle stazioni indicate. Poi, si legge nell'annuncio "alle 15 si entra e si resta fino a sera". A Genova la protesta si svolgerà a Principe.

Assoutenti è pronta a denunciare penalmente chiunque bloccherà le stazioni ferroviarie e creerà disagi alla circolazione dei treni. Lo fa sapere l'associazione dei consumatori, commentando le manifestazioni dei 'no Green pass' indette per il prossimo 1 settembre per manifestare contro l'obbligo del green pass che entrerà in vigore per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza.

"Si tratta di una protesta di una violenza inaudita, che creerà enormi danni a chi utilizza il treno per andare a lavoro o a chi si sposta con il trasporto ferroviario per rientrare dalle vacanze estive - afferma il presidente Furio Truzzi -. Rispettiamo il diritto di tutti di manifestare e protestare, ma siamo pronti alla battaglia legale contro coloro che, al fine di imporre le proprie idee, determineranno un danno ad altri cittadini, ingiustamente coinvolti nelle proteste dei 'no Green pass'".

"Ricordiamo agli organizzatori di queste manifestazioni che bloccare la circolazione dei treni realizza sia il reato di blocco stradale che quello di interruzione di pubblico servizio, ed Assoutenti non esiterà a rivolgersi alla magistratura di tutta Italia per denunciare penalmente chi ostacolerà la partenza e l'arrivo dei treni presso le stazioni ferroviarie", conclude Truzzi.