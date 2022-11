Covid, Bassetti: "Nuove varianti in arrivo, nessun allarme"

Covid tra nuove varianti e richiami vaccinali. A che punto siamo? Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino ha fatto il punto della situazione attraverso i propri canali social.

"La situazione ospedaliera - spiega - è piatta per il covid. Pochi casi di polmoniti vere molto diverse di quelle viste nel 2020 e nel 2021. I dati di altri paesi ci dicono che, a breve, anche in Italia arriveranno nuove varianti, tra cui Cerberus che diventerà predominante. Bisogna preoccuparsi? Direi di no perché sarà molto contagiosa, ma non più letale o aggressiva".

Per anziani e soggetti fragili il professore consiglia il richiamo vaccinale "per renderla ancora meno aggressiva e contagiosa" mentre sostiene che "dal punto di vista organizzativo occorre fare meno tamponi in generale e in particolare smettere di fare quelli di screening negli ospedali. Molti hanno già capito - conclude - che bisogna convivere con un virus che è diverso e che va affrontato in maniera differente. Ora lo devono capire tutti".

Bassetti ha poi messo in luce una delle contraddizioni che si sono create nell'Italia post covid: "Non capisco perché ci diamo ormai la mano, come abbiano sempre fatto, e in Chiesa non ci si può ancora scambiare il segno della pace in questo modo. bisogna tornare anche in chiesa a quello che facevamo fino al marzo del 2020 - sottolinea - non sarà certo una stretta di mano che farà cambiare il corso di questo virus. Anche questo deve essere il segno del ritorno alla normalità".