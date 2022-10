Covid, Bassetti: "Non è vero che il vaccino provoca tumori, basta rumenta antiscientifica"

Sul vaccino anti covid - per Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova - sono stati commessi diversi gravi errori di comunicazione che hanno allontanato le persone. E poi, intervistato durante il programma tv "Zona Bianca", su Rete 4, si scaglia contro lo psicoterapeuta Massimo Citro Della Riva che parla di tumori collegati ai vaccini. "Certamente non è vero - dice Bassetti - trovo queste affermazioni gravissime, mi dissocio e chiedo provvedimenti da parte dell'ordine dei medici nei confronti di chi dice queste cose, se iscritto, perché sono gravissime. Non si può andare a dire, in un momento così importante della campagna vaccinale, che i vaccini creano tumori. Sono informazioni che sono contro ogni evidenza scientifica. Spazzatura, rumenta come si dice a Genova".

Poi l'infettivologo ha parlato della campagna di comunicazione legata al vaccino: "Ritengo che continuare a chiamarla 'quarta dose' sia un errore. Sono 22 anni che faccio la vaccinazione anti influenzale, mica ho detto che ho fatto 22 dosi: faccio il richiamo annuale. Credo che la comunicazione non abbia funzionato con il Ministero della Salute che ha lanciato la campagna nel pieno dell'estate. Oggi dobbiamo mirare ad alcune categorie, fondamentalmente dobbiamo parlare di dose di richiamo per over65 e per le persone che hanno delle fragilità. Aver allargato la vaccinazione a tutte le persone con più di 12 anni è stato un errore, adesso evidentemente le persone in qualche modo si trovano confuse. Non parliamo poi del fatto che è stata lanciata la quarta dose con un vaccino ancora vecchio sapendo che poi sarebbe arrivato un vaccino più aggiornato sulle varianti. Le persone più fragili faranno bene a vaccinarsi per il covid come ci si vaccina per l'influenza: sono due malattie che ormai, grazie a vaccini e varianti, siamo riusciti a rendere meno aggressive. Bene che i fragili vadano a fare il vaccino con una forte raccomandazione, senza bisogno di nessun tipo di obbligo".

E poi, ancora riguardo il confronto in tv: "Sono molto imbarazzato, sento dire cose lontane anni luce dal mondo scientifico. Ricordo a tutti che le stesse big pharma oggi criticate sono le stesse che ci danno la pastiglia della pressione, che ci fanno scendere la glicemia grazie alla pastiglia per il diabete, che ci danno. farmaci per curare tumori e hiv e altre malattie grazie ai quali oggi viviamo mediamente fino a 85 anni".