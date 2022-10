Covid, via libera al vaccino per bimbi under 5. Bassetti: "Non lo raccomanderei"

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all'uso dei vaccini mRna contro il covid nei bambini under 5, lo riporta Today.it. In particolare dai 6 mesi di età ai 4 anni per Comirnaty, il vaccino Biontech-Pfizer, e dai 6 mesi a 5 anni per Spikevax, il vaccino di Moderna. Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha concluso che "I benefici superano i rischi"; si tratta di due vaccini già approvati sia negli adulti che nei bambini di età compresa tra 5 e 6 anni. "Rispetto alle dosi per le fasce di età già autorizzate - spiega Ema - le dosi di entrambi i vaccini in queste nuove fasce di età più giovani saranno inferiori".

A stretto giro di posta è arrivato il commento di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino: "Poteva servire nel 2021 e nel 2021 - scrive sulla propria pagina social - oggi è il vaccino sbagliato, perché non copre nessuna variante Omicron, nel momento sbagliato. Non lo raccomanderei a nessuno, se non in alcune situazioni di comorbità". All'Adnkronos Salute ha aggiunto: "Io ho sempre sostenuto la vaccinazione per i ragazzi ma in un momento come questo, con il virus che causa forme meno impegnative di malattia, non mi sentirei di consigliare a tutti i bambini under 5 l'immunizzazione. Se fosse un vaccino aggiornato, potrebbe essere utile".

Arrivato anche l’ok all’uso del vaccino di Moderna Spikevax* adattato alle varianti Omicron 4 e 5 per chi è già vaccinato. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato di autorizzare un nuovo vaccino adattato Spikevax (Moderna) contro le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 per l'uso in persone già vaccinate di età pari o superiore a 12 anni.