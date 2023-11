Vaccino anti covid per Gino Paoli

Il covid continua a circolare in Liguria, come testimoniano i 7.504 attuali positivi, stando all'ultimo bollettino, che arriva fino a martedì 14 novembre 2023. Per questo, soprattutto le categorie più a rischio, continuano a vaccinarsi, come da indicazioni del ministero della Salute.

Giovedì 16 novembre ha ricevuto il vaccino Gino Paoli. A somministrarglielo è stato Matteo Bassetti, responsabile del dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino.

"Questa mattina - racconta il professore - ho vaccinato per il covid l'amico Gino Paoli. Alla fine gli ho regalato anche il mio libro Pinocchi in camice. Gino Paoli ha sperimentato su di sé il covid nel 2022, ha avuto grossi problemi respiratori con un quadro veramente grave ed è stato uno dei primi in Liguria a essere trattato con antivirali e monoclonali".

"Gino ha la memoria lunga. Spero che possa essere di esempio per altri ultra ottantenni, che non si sono ancora vaccinati", conclude Bassetti.