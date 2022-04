Bassetti: "Continuiamo la caccia a chi ha il tampone positivo fregandocene di curarli per gli altri problemi"

Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, fa l'analisi dell'andamento del covid in Italia dopo il periodo di Pasqua: "Dopo il lungo weekend pasquale, in ospedale non ci sono malati di covid, ma molte persone con altri problemi medici e, incidentalmente, un tampone positivo. D’altronde con un virus così contagioso e 50000 nuovi positivi ogni giorno c’era da aspettarselo".

Ma cosa succede in Italia? Per Bassetti "noi In Italia continuiamo a fare la conta e la caccia a chi ha il tampone positivo fregandocene di curarli per gli altri problemi. Se sei Covid+ devi andare in un reparto covid, anche se hai bisogno di un ortopedico o di un cardiologo. Con questo sistema stanno ingolfando gli ospedali per un problema che non esiste più dal punto di vista clinico. Se le persone tornassero a soffiarsi il naso, anziché infilarci dei tamponi ne saremmo già fuori. Purtroppo però in Italia i medici da corsia non vengono ascoltati. Oltre l’80% di chi entra oggi in ospedale con tampone positivo per covid non alcun segno clinico della malattia covid".