Bassetti: "I tamponi sono una spirale di business e di insicurezza"

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, dopo essersi pronunciato a favore dell'allentamento delle restrizioni con l'inizio del nuovo anno, "se raggiungeremo il 90% di immuni", e del ritorno alla stretta di mano, è intervenuto anche su altri temi.

"Se continuiamo così arriveremo al 90% della popolazione generale immunizzata entro la fine del 2021. Questa dovrebbe essere una soglia di sicurezza, anziché immunità di gregge si potrebbe definire immunità di sicurezza", si legge sui canali social dell'infettivologo.

"I tamponi? Sono una spirale di business e di insicurezza - prosegue Bassetti -. Il green pass andava rilasciato solo ai vaccinati o a chi ha avuto il covid e andava applicato rigorosamente per tutte le attività ludiche, culturali, sociali e solo per alcune tipologie di lavoro".

All'Adnkronos Salute Bassetti ha parlato anche dell'app 'Voice Med One', che, secondo gli sviluppatori, sarebbe in grado di riconoscere, con un'accuratezza del 73,5%, la presenza del covid-19 attraverso un semplice colpo di tosse. "L'app sicuramente potrà aiutare, però attenzione perché la tosse da covid è molto simile a quella di altre malattie infettive tipo le polmoniti interstiziali - spiega Bassetti -. Non vorrei che questo database abbia registato solo la tosse da covid però, visto che negli ultimi mesi non ha circolato praticamente nessun altro microrganismo. Sarebbe interessante confrontare invece la tosse da covid proprio con quella di altri virus anche se io non ho percepito questa grande differenza tra l'una e l'altra. Vediamo gli studi pubblicati e poi potremmo considerarla come una possibilità anche utile".