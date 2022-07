Bassetti: "Lazzaretti covid? Un errore clamoroso"

"I lazzaretti o i ghetti covid non sono una buona cosa". È un errore per il professor Bassetti riaprire i reparti covid negli ospedali, anzi un errore clamoroso: "Buttare tutti insieme in un unico reparto chi ha un ictus, un femore rotto, un infarto, solo perché positivi".

La risalita dei contagi in Liguria ha portato gli attualmente positivi in regione vicini alla soglia dei 20mila casi ma resta stabile il numero dei ricoverati. Si riaccendono, però, i focolai all'interno dei reparti ospedalieri: l'ultimo nel reparto di Medicina dell'ospedale Galliera, dove si è positivizzata oltre la metà dei pazienti ricoverai.

Cosa gestire dunque questa infezione? "Come facevamo con altri virus prima del covid - spiega l'infettivologo - Serve un cambio di strategia di fronte ad una infezione che è molto diversa rispetto ai 2 anni passati. Siamo lenti nel saperci adattare".

La fiammata di casi estivi pone una questione organizzativa decisiva ai vertici della sanità ligure. "Dobbiamo fare i conti oggi e domani con le fiammate del covid che porteranno ad un aumento dei casi. Dopo di che, se l'incremento è come quello che stiamo vivendo, che porta poca gente in ospedale con la polmonite dovremmo pensare che è arrivato il momento di fermare il bollettino quotidiano dei casi e dei decessi", continua Bassetti sulla sua pagina social. "In Francia hanno 200mila contagi al giorno, l'incremento c'è stato in Germania e in Spagna, ma solo in Italia c'è questo allarmismo".