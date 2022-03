Covid, Bassetti: "Quinta ondata? Evitiamo allarmismi, vacciniamo ed eliminiamo presto il green pass"

È da giorni che - sul fronte covid - si sta registrando un aumento dei nuovi positivi in Liguria, anche se i dati degli ospedalizzati sono stabili.

Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, rassicura su Facebook: "Evitiamo di allarmare la gente dicendo che va tutto male, che i vaccini non funzionano più o parlando di quinta ondata di covid perché salgono solo i tamponi positivi. Tamponi positivi non vuol dire avere malati e soprattutto non vuol dire avere malati gravi".

Cosa sta succedendo sul covid in Italia? Bisogna preoccuparsi? Siamo di fronte all'inizio della quinta ondata? A queste domande Bassetti risponde così: "C'è stato negli ultimi giorni un aumento dei contagi legato soprattutto alla veloce circolazione virale tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni e al fatto che si fanno molti più tamponi mirati (basati sui sintomi o sul sospetto clinico vero). Le persone contagiate però non stanno male e non vanno negli ospedali, ma stanno a casa con una forma simil-influenzale. La situazione negli ospedali non desta alcuna preoccupazione, con una discesa che continua ormai da 4 settimane consecutive".

La strada da percorrere, per Bassetti, è chiara: "Vanno evitati allarmismi continuando con il programma di vaccinare che ancora non lo ha fatto e chi deve ancora fare la terza dose, oltre che eliminare presto il greenpass per tutto divenuto anacronistico e improduttivo (per i vaccini)".