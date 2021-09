Covid: che autunno sarà e quando finirà la pandemia secondo Matteo Bassetti

Il direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova è intervenuto a Radio 2: "Chi fa il medico non deve fare previsioni tuttavia le pandemie in genere durano due anni"

Che autunno sarà e quando finirà la pandemia? Domande che rimbalzano da tempi nelle case degli italiani alle quali, come riporta la nostra testata nazionale Today.it, ha provato a rispondere il professor Matteo Bassetti ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I lunatici"

"Cosa mi aspetto nelle prossime settimane? Avremo dei casi che arriveranno all'ospedalizzazione - ha sottolineato Bassetti - ma credo che alla fine sarà un autunno che affronteremo molto meglio rispetto a quello passato perchè a differenza di un anno fa ora abbiamo i vaccini che già in estate hanno dato prova della loro efficacia".

"Io guardo sempre a quello che succede in Paesi che hanno iniziato la vaccinazione prima di noi - ha aggiunto il professore - e in Inghilterra ci sono 30-40.000 casi al giorno, ma grazie ai vaccini la situazione legata alle ospedalizzazioni rimane tranquilla. Chi non si è ancora vaccinato lo invito a farlo".

"L'immunità di gregge? Con la variante Delta evidentemente è una chimera - ha detto ancora il direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova - nel senso che è difficile parlare di immunità di gregge con un virus che per ogni caso contagia altre sette, otto persone. Io credo che oggi quella parte che non è vaccinata che è ancora troppo importante finisca per non ricevere una protezione passiva da quelli che sono vaccinati. Evitiamo di parlare di immunità di gregge, nasce per una malattia molto diversa, il morbillo o la varicella, e pensiamo ad una immunità che tenda a coprire il più possibile delle persone. Io ambirei ad avere il 90% di persone vaccinate. La vaccinazione non è lo strumento che impedisce i contagi, no, la vaccinazione è lo strumento che ci salva la vita. Ci evita di finire in rianimazione, di avere la forma grave. Fare la vaccinazione oggi è una assicurazione sulla vita".

Ma quanto durerà la pandemia? "Chi fa il medico non deve fare previsioni - ha concluso l'esperto - , tuttavia le pandemie in genere durano due anni. Alcuni paesi, tipo l'Inghilterra, ne stanno già uscendo. Ci vorrà secondo me un altro autunno-inverno. Credo che dobbiamo avere un altro po' di pazienza per il prossimo autunno/inverno, senza ovviamente sentire mai più la parola lockdown. Una parola che deve essere dimenticata. Speriamo di poter tornare dalla prossima primavera a quella che era la vita prima del covid, senza però dimenticare alcuni insegnamenti che devono diventare nostri compagni di viaggio per il futuro".