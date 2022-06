Covid, Bassetti: "Non ritengo che Omicron 5 comprometterà l'estate"

I casi di covid-19 salgono in maniera sensibile in alcune zone di Europa, specie in Portogallo e in Germania, con la presenza di BA.5, sottovariante di Omicron, che sta spingendo verso l'alto la curva della pandemia da coronavirus. In Italia però - secondo i numeri diffusi dal Ministero della Salute - si registra una costante diminuzione del numero di contagi e dei ricoveri e una situazione dei decessi sostanzialmente stazionaria.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa sottovariante BA.5? E cosa succederà in autunno? Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino, riferisce a Dire che non ritiene che Omicron 5 comprometterà l'estate: "È chiaro - precisa - che la super circolazione che avverrà in estate in Europa ci porterà nel prossimo autunno ad avere Omicron 4 e 5 predominanti e quindi dovremo tutti insieme sperare che i risultati che arriveranno tra qualche settimana sui vaccini orientati a queste varianti funzionino".

"Certamente - ha aggiunto l'infettivologo - queste nuove varianti Omicron rispondono un po' meno agli attuali vaccini, ma se Omicron 5 vuol dire aver un'epidemia di raffreddore o comunque di un virus che dà forme meno gravi, ci possiamo convivere".