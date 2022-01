Covid, Bassetti: "Con omicron e omicron 2 presto fuori dall'emergenza"

"La diffusione di omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza": queste le parole di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, affidate a Facebook.

"Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa" conclude l'infettivologo, rifilando una stoccata alle vicende che stanno portando all'elezione del Presidente della Repubblica.

Proprio venerdì sono stati isolati i primi due casi di variante omicron 2 al San Martino di Genova: due pazienti dell'area genovese di competenza dell'Asl3, che per ora rappresentano il 2% dei casi, dietro al 4% della delta e alla maggioranza che è omicron 1.

"Calcoli preliminari indicano che omicron 2 è una volta e mezza più contagioso di omicron 1 - aveva spiegato il professor Bassetti -. Naturalmente, seguiamo da vicino lo sviluppo e se è più contagiosa, potrebbe significare che l'ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio rispetto alle proiezioni precedenti. Quello che però sembra certo è che non aumentano i ricoveri per forme gravi. Quindi omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati come del resto omicron".