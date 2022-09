Bassetti: "Quarta dose fortemente raccomandata agli over 65, ma basta obblighi"

'Basta obblighi e restrizioni, ma la quarta dose di vaccino dovrebbe essere fortemente raccomandata a over 65, fragili e ultra fragili". Questo in estrema sintesi il pensiero espresso da Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Bisogna correre per non rischiare di essere in grave in ritardo - ha aggiunto l'infettivologo genovese - il ministro della salute secondo me dovrebbe dedicare più tempo alla campagna vaccinale di autunno".

"Forse la campagna elettorale in corso - ha concluso - lo sta distogliendo da questo importante compito di indirizzo e coordinamento nazionale. Ora che arriveranno i vaccini aggiornati (i cosiddetti bivalenti) bisognerebbe dare alle regioni delle linee di priorità su chi dovrebbe ricevere la dose di richiamo, onde evitare il fallimento estivo annunciato, già avuto sulla quarta dose".