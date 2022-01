Covid, Bassetti: "Cento euro di multa per chi non si vaccina? Una presa in giro"

"È una presa in giro, non è un decreto per l'obbligo vaccinale, è una vera presa in giro per i vaccinati".

Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova commenta la sanzione di 100 euro una tantum per gli over 50 che non si vaccineranno.

"Se si pensa che un triplo vaccinato che durante le feste andava in centro a fare gli acquisti senza la mascherina prendeva 400 euro di multa e uno di 70 che non si vaccina ne prende 100 - sbotta il professore - Per me forse facevano più bella figura a non far niente".

"Chiaramente - attacca l'infettivologo - è un provvedimento di poco buon senso frutto di mediazione politica probabilmente pre-elezione del presidente della Repubblica dove non si è voluti arrivare allo scontro ma mi pare che si poteva evitare di prendere un provvedimento del genere, così è davvero una presa in giro".