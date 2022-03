Minacce a Bassetti, primo rinvio a giudizio

Chiesto dalla procura il primo rinvio a giudizio per un utente che sui social aveva minacciato Matteo Bassetti, a darne notizia lo stesso direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

"Lenti ma inesorabili. Come promesso io e il mio avvocato non molliamo e, finalmente, arrivano i primi risultati - ha scritto su Facebook l'infettivologo genovese - ed è stato notificato il primo rinvio a giudizio per diffamazione e minacce perpetrate da uno dei soliti 'leoni da tastiera' che, nel corso di questo intero anno, hanno seminato odio nei confronti miei, della mia famiglia, dei vaccini e della scienza".

"L’ho già detto - ha concluso il professore - andrò fino in fondo, non ci saranno scuse o risarcimento alcuno che potranno mai colmare quella paura e quell’apprensione vissuta da me e dalla mia famiglia".

Tra i commenti che sono costati il rinvio a giudizio anche minacce di morte come "Ammazzati o ti uccidiamo maledetto assassino servo del potere e avido di denaro". In questi due anni sono state tante diverse le minacce subite da Matteo Bassetti, l'ultimo episodio in via Venti Settembre durante un aperitivo in un locale, era intervenuta la polizia.