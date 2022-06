Il San Martino è 'covid free'. Bassetti critica l'obbligo di mascherine ai seggi

"Da oggi torniamo covid free. Speriamo che duri… Cosa succederà in autunno non si può sapere ma intanto godiamoci questo momento". Lo ha annunciato sui suoi profili social Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

L'infettivologo è intervenuto anche sulle modalità di voto in vista dell'election day di domenica 12 giugno. "In Italia non si contagia e non ci si contagia con il covid ballando la macarena in discoteca, scegliendo i pomodori al supermercato e comprando le Ziguli in farmacia, ma votando per amministrative e referendum si", dichiara Bassetti.

"Domenica infatti saremo tutti chiamati a usare la mascherina per andare a votare. Questa è l'ultima altissima evidenza medico-scientifica partorita dalla burocrazia italiana. A sto punto - conclude - potevano obbligare all'uso della ffp2 per votare i referendum, mentre per le amministrative forse poteva bastare la chirurgica…".