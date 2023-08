Covid, botta e risposta tra Heather Parisi e Matteo Bassetti sull'ivermectina per curarsi

Nuova polemica estiva sui vaccini anti covid: questa volta il botta e risposta è tra la showgirl Heather Parisi e il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino Matteo Bassetti.

Parisi, che vive a Hong Kong, ha sempre ribadito di non essersi vaccinata e questa volta twitta: "Non ho mai preso il covid e certamente se il mio medico me lo consigliasse prenderei senza problemi l'ivermectina".

L'ivermectina è un tipo di medicinale che viene utilizzato per le infezioni causate da alcuni parassiti ma che - dati medici alla mano - non apporta alcun beneficio nella cura del covid-19. "L'Ema - si legge sul portale dell'Agenzia italiana del farmaco - ha esaminato le ultime evidenze sull'uso di ivermectina per la prevenzione e il trattamento di covid-19 e ha concluso che i dati disponibili non ne sostengono l'uso al di fuori di studi clinici ben progettati". E ancora: "Nell'Ue l'uso dei medicinali a base di questo principio attivo non è autorizzato per covid-19 e l'Ema non ha ricevuto alcuna domanda per autorizzare tale uso. Non si può inoltre escludere tossicità quando ivermectina è utilizzata a dosi superiori rispetto a quelle approvate".

Incurante della dichiarazione di salute pubblica dell'Agenzia europea per i medicinali, Parisi continua: "La libertà di scegliere come curarsi è un diritto irrinunciabile per ogni cittadino, è una rottura di palle solo per chi ha spento il proprio cervello".

Matteo Bassetti replica, sempre su Twitter: "Chi ancora usa ivermectina per trattare il covid va contro le società scientifiche e i maggiori enti regolatori del mondo, Fda compresa. Heather Parisi consiglia ai suoi fan di usarla? Farebbe meglio a cantare 'Cicale'".