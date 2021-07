Euro 2020 e maxischermi, Bassetti: "Prendere spunto dalla finale per correre a vaccinarsi"

Anche Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, è entrato nel dibattito relativo ai maxischermi in allestiti in tutta Italia, a Genova al Porto Antico e in piazza De Ferrari con regole ben precise come il numero chiuso, l'obbligo di mascherina e di green pass (con certificazione di avvenuta vaccinazione completa di entrambe le dosi o con certificato di tampone covid ad esito negativo), la detenzione e il consumo di bevande non alcoliche esclusivamente contenute in bottiglie/contenitori di plastica o cartone prive di tappo e il divieto di detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

"In Italia si continua a discutere delle regole con cui seguire la finale degli Europei, ma la partita ormai è stasera - ha scritto Bassetti sui propri social - . Siamo stati uno dei Paesi più conservatori sui criteri per accedere agli stadi, mentre avremmo potuto fare entrare liberamente almeno i vaccinati. E ancora oggi continuiamo con una discussione fuori tempo massimo tra chi vorrebbe limitare l’accesso alle piazze alle persone con due dosi, a chi ha il greenpass, e chi preferirebbe il liberi tutti".

"Bisognava pensarci un mese fa - ha aggiunto il professore - , come ora sarebbe il caso di riflettere per prevenire i problemi autunnali, mentre a questo punto sarebbe ragionevole affidarsi un po’ più alle persone e un po’ meno alle regole. La verità è che ormai abbiamo già deciso tutti cosa fare stasera. C’è chi ha invitato gli amici a casa, chi si ritrova in pizzeria, chi in piazza col maxischermo. Sarebbe inutile un decreto dell’ultimo minuto, ma forse sarebbe utile qualche indicazioni di prudenza. Se si è vaccinati con due dosi per me si può fare quello che si vuole, mentre tutti gli altri devono fare un po’ più di attenzione.

È evidente che non si può chiedere agli italiani di tenere la mascherina all’aperto durante la partita, ma sarebbe saggio evitare contatti ravvicinati e abbracci senza criterio. Il mio consiglio poi è di prendere lo spunto da questa partita per correre a vaccinarsi nei prossimi giorni, perché da protetti si potrà godere meglio di eventi come questo. Per tornare a seguire le squadre del cuore nei prossimi mesi bisogna proteggersi: in tutti i Paesi dove si è arrivati a una quota considerevole di vaccinati si vive più liberamente".

"Non dimentichiamo - ha concluso Bassetti - che Mancini è testimonial della campagna vaccinale e tutti i calciatori si sono protetti. Non si può tifare la nazionale senza vaccinarsi. E dobbiamo essere orgogliosi degli azzurri come della campagna vaccinale. Il generale Figliuolo ha fatto un grande lavoro e c’è una nazionale di operatori sanitari che a luglio, weekend compresi, sta sul campo giorno e notte a lavorare per poco compenso. La partita degli azzurri va dedicata anche a queste persone e chi la segue non può dimenticarsi di un simile impegno. Tifare per l’Italia significa tifare per la ripartenza del Paese e dunque essere vaccinati. Non possiamo permetterci altre chiusure a settembre. Vaccinarci tutti è l’unico sistema per non rifermare l’Italia".