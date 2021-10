Coronavirus, Bassetti: "Iniziamo il 2022 senza più limitazioni"

Quando finiranno le restrizioni adottate per contrastare la pandemia da coronavirus? Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sembra avere le idee chiare. "A partire dal 1 gennaio 2022 via tutte le restrizioni, green-pass compreso se raggiungeremo il 90% di immuni (vaccinati più immuni da pregressa infezione). Spero che saremo tutti d'accordo su questo", scrive sui suoi canali social l'infettivologo.

"Qui in ospedale i ricoveri non crescono - prosegue Bassetti -, prova che in Italia i vaccini stanno riducendo contagi, ricoveri e decessi. Guardiamo al nostro Paese in cui le vaccinazioni vanno alla grande senza dover sempre prendere ad esempio altri Paesi (vedasi interesse degli ultimi giorni di alcuni per l'Inghilterra dove crescono i contagi, ma non i decessi)".

"Oggi però mi rivolgo a quegli italiani che per mesi si sono schierati contro la medicina dell'evidenza - continua l'infettivologo -, per stare dalla parte dell'anedottica e dell'ideologia. Avete voluto usare gli antibiotici per tutti quelli con il covid ed è dimostrato che non servono, avete voluto usare l'idrossiclorochina che non serve, avete voluto usare l'ivermectina che non serve, avete voluto usare il plasma dei guariti che non serve, avete voluto usare la lattoferrina che non serve, avete voluto usare le vitamine che non servono. Ma possibile che non ne abbiate azzeccata una? Siete gli stessi che ora che c'è il vaccino che dimostra di servire e funzionare, dite no all'unica arma per difenderci e tornare alla vita di prima. Perché lo fate? Non vi capisco!!! Cercate di ragionare e studiare, ma soprattutto state meno sui social e su Google. Vedrete che poi cambierete idea. Siete ancora in tempo per evitare di fare ulteriori danni".

"Siamo all'85% di vaccinati con una dose - conclude Bassetti -, che sommati a chi ha contratto il virus vuol dire avere una platea di immuni già oltre il 90% degli over 12. Credo che, raggiunto il 90% della popolazione generale che avverrà nei prossimi 2 massimo 3 mesi si dovrà iniziare una rapida discesa verso l'eliminazione di tutte le restrizioni anti-contagio, green-pass compreso. Iniziamo il 2022 senza più limitazioni. Chi si sentirà più sicuro o ne avrà bisogno potrà continuare a utilizzare la mascherina a oltranza".