Covid, Bassetti: “Al San Martino 4 persone ricoverate: tutte no-vax”

Nella giornata in cui entra in vigore la carta verde e sono in atto diversi presidi in contro la sua obbligatorietà, torna esprimersi sul suo profilo Facebook il professor Bassetti.

"La situazione ospedaliera per quel che riguarda il Covid è assolutamente tranquilla. Molto tranquilla". Bassetti porta a confronto dei dati: i ricoveri di questa settimana e quelli dello stesso periodo ma dell'anno scorso: "Questa settimana qui al San Martino abbiamo avuto 4 ricoveri ( tutti di persone non vaccinate), di cui uno in terapia intensiva. Un anno fa nella stessa settimana avevamo avuto 70 ricoveri, di cui 9 in terapia intensiva. In tutta la Liguria c’erano 380 ricoverati, di cui 32 in rianimazione nel 2020. Oggi ne abbiamo 56, di cui 5 in terapia intensiva".

La conclusione del direttore della clinica Malattie infettive del policlinico, si riassume in una domanda: "Che cosa abbiamo oggi che non avevamo nello stesso mese del 2020? Indovinate un po’?

I vaccini. Gli stessi per cui c’è qualcuno che manifesta in piazza e in tv con violenza dicendo ogni stupidaggine e insulta chi la pensa diversamente. Si tratta di negazionismo dell’evidenza dei fatti. Viva la scienza. Quella che ci sta portando fuori dalla pandemia".