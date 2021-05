Coronavirus, Bassetti: «Dosi Astrazeneca rifiutate vanno date a chi le usa»

La Commissione europea non ha rinnovato per il momento l'ordine di vaccini anti covid ad AstraZeneca, l'azienda anglo svedese contro cui nelle settimane scorse è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton intervenendo a France Inter. «Noi non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno - ha detto Breton -. Vedremo che succede».

Ai microfoni di France Inter, Breton non ha espresso critiche nei confronti del vaccino AstraZeneca, che ha invece definito «un vaccino molto interessante e molto buono», soprattutto «per le condizioni logistiche e le temperature» cui può essere conservato. Ora, ha sottolineato tuttavia Breton, «abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e i vaccini di seconda generazione».

«Le dosi di vaccini di AstraZeneca e altri che non vengono utilizzate perché i cittadini le rifiutano devono essere messe immediatamente a disposizione delle Regioni in cui questi vaccini vengono somministrati perché favorevolmente accolti dalla popolazione. È gravissimo che ci siano milioni di vaccini non utilizzati». Lo sottolinea su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi covid-19 della Liguria.

«Come detto molte volte - scrive il virologo - chi rifiuta il vaccino vuol dire che non ne ha capito l'importanza. Devono essere premiate le Regioni in cui questi vaccini sono stati maggiormente utilizzati», evidenzia Bassetti dopo la richiesta arrivata per esempio dalla Lombardia, che si è detta pronta ad accettare le dosi dello 'scudo' anti-Covid di AstraZeneca rifiutate dai cittadini di altre Regioni.