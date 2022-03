Mortalità covid, Bassetti: "In Italia numeri più bassi rispetto al resto del mondo"

L'1 marzo, nella sala trasparenza di Regione Liguria, si è tenuto un incontro pubblico per presentare i risultati degli studi e delle ricerche svolte negli ultimi due anni in Liguria sulla pandemia e i suoi effetti.

All'incontro hanno partecipato diversi rappresentanti dell'Università di Genova, tra cui l'infettivologo Matteo Bassetti, che ha presentato i dati sulla mortalità del covid in Italia e nel resto del mondo. I dati raccolti hanno mostrato una mortalità per covid, a partire dall'inizio della pandemia, che si attesta all'1,37% a livello globale (rispetto ai casi individuati): si tratta di 6 milioni di morti su 435 milioni di casi accertati.

I numeri mostrano uno scenario migliore per l'Italia, in cui il tasso di mortalità del coronavirus si è fermato all'1,21%, sono stati infatti 155mila i decessi per covid su 12,8 milioni di casi accertati. In questi numeri non rientrano i casi di contagio non tracciati.

I risultati della ricerca "Il contributo della Regione Liguria alla ricerca per il contrasto alla pandemia da covid-19' sono stati presentati da Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell'ospedale San Martino. Il medico genovese ha sottolineato: "l'importanza del ruolo dei vaccini e i miglioramenti nelle cure anti covid sviluppati già tra la prima e la seconda ondata del 2020".

Importanti anche i numeri delle vaccinazioni a livello globale, il numero complessivo di dosi somministrate ha superato la soglia dei 10 miliardi, di cui 134 milioni in Italia.

Il contributo dei ricercatori genovesi negli studi sulla malattia da covid sono stati importanti negli ultimi due anni, sono infatti oltre 300 le pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali realizzati da studiosi di Genova.

Matteo Bassetti ha ricordato l'andamento della mortalità per la malattia da covid registrato all'ospedale San Martino negli ultimi due anni: