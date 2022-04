Bassetti querelato da 50 medici del comitato cure domiciliari: "Querelerò anche io"

"Io non ho fatto nessuna accusa specifica nei confronti di nessuno, ma vedo che sono stato accusato di un comportamento illecito come se avessi ammazzato qualcuno, secondo l'avvocato Erich Grimaldi. Non ho mai partecipato al protocollo di cure domiciliare di cui non ho mai fatto parte. Ho dato mandato al mio legale di querelare l'avvocato Grimaldi. Sono falsità gravi dalle quali mi tutelerò nelle sedi opportune. Le mie dichiarazioni erano generiche e non rivolte a nessuno. Ora invece vengo tirato dentro su cose di cui non mi sono occupato. Chi mi ha querelato deve documentarsi prima di usare il nome del sottoscritto".

Lo dichiara all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che ha deciso di querelare Grimaldi, presidente e legale rappresentante del Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell'epidemia covid. Insieme a 50 medici del Comitato Grimaldi ha presentato querela contro Bassetti "per averli diffamati nel corso della trasmissione 'Zona Bianca' andata in onda su Rete4 il 19 gennaio 2022".

"Chi prescrive ivermectina, liquirizia e impacchi di acqua fredda per curare il covid - ha dichiarato il professore all'Adnkronos Salute - non è un medico che segue la letteratura scientifica e le evidenze della medicina. Quindi millanta cure inefficaci come un santone. In ogni caso - precisa - il mio avvocato aveva già risposto a febbraio sull'insussistenza delle accuse, anche perché non rivolte da me e da altri ad alcun soggetto specifico o associazione, ma genericamente a chi prescriveva e usava questi rimedi".