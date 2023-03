Commissione di inchiesta covid: Bassetti sarà ascoltato in audizione informale

Anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sarà ascoltato venerdì pomeriggio in audizione informale dalla Commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito della proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza covid. Insieme a lui, altri volti noti della medicina come Massimo Galli, professore di Malattie Infettive dell'Università Statale di Milano, e Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe.

"Quando si va a far luce sulla modalità con cui è stato gestito un fenomeno sanitario - dice Bassetti ad Adnkronos - è sempre una cosa buona. Anche in ospedale li usiamo questi strumenti e si chiamano 'audit', consentono di vedere se nell'ambito della gestione di un caso si siano seguite le linee guida. Quindi la Commissione parlamentare d'inchiesta è una cosa buona. In Italia nella gestione della pandemia ci sono stati degli errori marchiani che è bene mettere in luce senza mettere nessuno sul banco degli imputati. Ma dalla gestione del Cts non proprio trasparente e limpida, ai lockdown troppo lunghi fino alla gestione delle scuole con una chiusura esagerata, è evidente che nella gestione più burocratica della pandemia ci sono stati errori che vanno evidenziati per non rifarli".

Per Bassetti tra gli errori clamorosi c'è quello di Margini all'Aifa: "L'Italia non ha accettato più di 10mila dosi di anticorpi monoclonali nel settembre 2020 che sarebbero stati molto utili prima della seconda ondata. Gli americani ce li avrebbero dati ma Magrini ha detto di no. Ma anche la gestione degli antivirali orali è stata parcellizzata con regioni che hanno gestito bene e altre male, anche qui il ministero della Salute è a mancato. All'inizio sono stati fatti errori legati all'emergenza ma dopo, dal giugno 2020 in poi, a quel punto in Italia si è voluto prendere un atteggiamento diverso rispetto a quello di altri paesi: più rigido e limitativo delle libertà individuali e oggi è giusto valutarlo".

Bassetti sarà sentito insieme a Donato Greco, medico specialista in Malattie infettive ed ex componente del Cts; Massimo Galli, professore di Malattie infettive presso l'Università Statale di Milano; Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della medicina e Scienze umane presso l'Università degli studi di Sassari; Giulio Valesini, giornalista di Report; Pier Paolo Lunelli, Generale in riserva dell'Esercito; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe e Francesco Zambon, referente aziendale Piano pandemico azienda Ussl 2 del Veneto e funzionario salito alla ribalta per la sua guerra all'Oms sulla gestione del piano pandemico.