Bassetti: "Con green pass 100% capienza per stadi, cinema e teatri"

"Io credo che con il Green pass si possa arrivare ad una capienza del 100% per cinema, teatri e stadi, anche molto rapidamente". Questo il pensiero di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, riportato da Adnkronos Salute.

Oggi, lunedì 27 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid si riunirà per esprimere il parere richiesto dal governo Draghi, che ha invitato gli esperti a dare un'indicazione entro il 30 settembre sull'ampliamento delle capienze per cinema, musica e stadi. Quello di arrivare al 100% degli spettatori "sarebbe solo il modo per adeguarsi al tutto il resto d'Europa", rimarca Bassetti.

L'infettivologo genovese nella giornata di domenica 26 settembre è anche intervenuto alla trasmissione Rai 'Domenica In' e ha elogiato il lavoro di Paolo Figliuolo: "Nella vaccinazione eravamo tra gli ultimi e oggi siamo primi in Europa, il grande merito di questo va al commissario straordinario che ha fatto un lavoro eccezionale. Figliuolo ha ascoltato tutti, le regioni, la popolazione e questo è stato il segreto della campagna vaccinale".