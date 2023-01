Covid, Bassetti: "Preoccupa la Cina, in Italia tutto sotto controllo"

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha fatto il punto della situazione sul covid, anche alla luce delle ultime notizie arrivate dalla Cina con il coronavirus che nelle ultime settimane ha ripreso vigore. L'infettivologo genovese ha spiegato di non essere preoccupato per il nostro Paese.

"La situazione in ospedale è molto tranquilla - scrive su Facebook - . Abbiamo pochissimi ricoverati covid e ancora alcuni strascichi di ricoverati del recente picco influenzale. La situazione italiana per quanto riguarda il covid è ampiamente sotto controllo e non desta preoccupazione. Io credo che l'emergenza da noi, se non arrivano fenomeni esterni, sia un problema risolto. Non mi preoccupa l'effetto Natale o le scuole, non mi preoccupa nulla. Io guardo i ricoveri e non abbiamo più pressione covid, arriva qualche non vaccinato ma è un altro mondo rispetto a quello di un anno fa".

"Sono invece preoccupato - conclude - da quello che succede in Cina. Trovo sia una situazione molto preoccupante".