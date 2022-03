Bassetti: "È arrivata (in ritardo) l'influenza stagionale"

L'aumento dei nuovi positivi in tutte le province liguri e il ritorno in quarantena di diverse classi scolastiche ha fatto risuonare i campanelli d'allarme sul covid.

Ma per il direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino, Matteo Bassetti, non siamo di fronte all'inizio della quinta ondata nè, tanto meno, devono far preoccupare i contagi recenti tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni dato che sono vaccinati solo nel 50% dei casi.

"La situazione negli ospedali non desta alcuna preoccupazione con una discesa che continua ormai da quattro settimane consecutive", spiega l'infettivologo. "Evitiamo di allarmare la gente dicendo che va tutto male o parlando di quinta ondata perché salgono solo i tamponi positivi; tamponi positivi non vuol dire avere malati e soprattutto non vuol dire avere malati gravi".

Intanto nella clinica del policlinico hanno fatto ingresso i primi due pazienti con l'influenza di stagione, che quest'anno è arrivata in ritardo. "In clinica le cose vanno molto bene con soli due ricoverati per covid. Nell’ultima settimana abbiamo finalmente visto i primi di due casi di influenza da H3N2 ricoverati. Il ritorno alla normalità si vede anche dal ritorno dell’influenza stagionale. È arrivata tardivamente ma è arrivata anche qui".