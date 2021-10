Brusco calo prime dosi, Bassetti: "Valutare green pass solo per vaccinati e guariti"

Anche il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, certifica il calo di nuovi vaccinati, nonostante l'estensione dell'obbligo di green pass, e propone una soluzione. "Ieri (23 ottobre 2021 ndr.) in tutta Italia meno di 10mila prime dosi di vaccino - sottolinea l'infettivologo - da 75mila del 14 ottobre. Il green pass così come è non spinge più come ci si augurava facesse".

"Forse varrebbe la pena rivederlo - prosegue -, rilasciandolo unicamente a chi è vaccinato o già immune per infezione pregressa e renderlo obbligatorio solo per alcune attività/ mansioni. Per metterci in sicurezza dobbiamo arrivare al 90% di immuni sulla popolazione generale entro Natale".

"Bisogna anche spingere di più sulle terze dosi ai fragili, agli anziani e ai sanitari. Abbiamo un buon vantaggio che dobbiamo saper amministrare. Guardiamo a quello che sta succedendo intorno a noi. Le cose vanno bene ma non è il momento di mollare", conlude Bassetti.

La tabella qui sotto comprende anche le terze dosi e proviene dal sito del governo.

All'Adnkronos Bassetti ha anche commentato gli ultimi dati del monitoraggio covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Il lieve incremento dell'indice Rt e dell'incidenza, che stanno risalendo di settimana in settimana, "non deve preoccupare": sono "dati su cui vigilare, ma guardiamo gli ospedali dove i reparti covid sono quasi vuoti", ha detto Bassetti.

"Con l'85% della popolazione over 12 vaccinata con almeno una dose, e aggiungendo chi è immune naturalmente perché ha fatto gli anticorpi (avendo contratto l'infezione) siamo in grande sicurezza e manca poco alla certezza - prosegue l'infettivologo -. Ma se poi ci mettiamo che arriverà a brevissimo l'ok dell'Agenzia europea del farmaco Ema per il vaccino nei bambini di 5-11 anni, nei prossimi 2-3 mesi ci mettiamo in assoluta sicurezza".

"L'indice Rt sicuramente va guardato, ma ci sono stati altri momenti in cui è cresciuto, come sta accadendo anche con l'incidenza, a fronte comunque di una situazione ospedaliera sotto controllo - analizza Bassetti -. Dobbiamo cambiare il modo di guardare a questa infezione. In una prima fase come quella dell'anno scorso potevamo parlare di incidenza perché non c'era l'effetto protettivo dei vaccini, e quindi avere tanti casi significava avere anche molti malati gravi, ricoveri in terapia intensia e decessi".

"Oggi è tutto diverso - rimarca l'infettivologo -. Non dobbiamo guardare l'Rt e l'incidenza: certo occorre vigilare, ma vanno tenuti sotto osservazione i ricoveri in ospedale, dove mi pare che la situazione è di numeri assolutamente gestibili senza bisogno di aprire nuovi reparti o di mettere risorse sul covid spostandole da altre patologie".

Bassetti evidenzia anche i problemi che potrebbero arrivare nel prossimo futuro. "Ci aspettano i mesi freddi dove avremo un incremento in generale delle malattie respiratorie, l'influenza e il covid potrà tirare di nuovo tirare su la testa, ma non credo - conclude - che arriveremo a vedere i numeri del passato".