Bassetti: "Basta bollettini covid, e da maggio mettiamo in soffitta ogni regola"

Il direttore della Clinica di infettivologia dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti torna a parlare delle regole covid e della diffusione del bollettino con contagi, decessi e indice di diffusione.

"Siamo arrivati - scrive Bassetti sui suoi canali social - al 151nesimo report dell’Iss sul covid-19. Ogni venerdì da oltre 3 anni, ci vengono comunicati quanti sono stati i casi, quanti i decessi e come si muove l’Rt ovvero l’indice di diffusione del l’infezione. Serve a qualcuno saperlo? Oggi il covid non è più il problema di salute pubblica che era nel 2020 e nel 2021, perché continuare a trattarlo sempre allo stesso modo?".

Soprattutto, per l'esperto, sarebbe l'ora di concentrarsi su nuove patologie che rischiano di essere perse di vista, dando eccessiva importanza a un virus che, a oggi, non fa più paura: "Perché si comunica alla gente quanti casi ufficiali ci sono stati di covid, e non quante infezioni da pneumococco, legionella, rotavirus o pneumocistis?". In particolare, sul versante delle nuove sfide della medicina da affrontare con urgenza, Bassetti ha parlato più volte di Candida auris, aviaria e batteri resistenti agli antibiotici.

Bassetti conclude: "Basta bollettini covid, anche settimanali e con il 30 aprile mettiamo in soffitta tutte le regole giuste, e sbagliate che sono state introdotte in questi anni! Una vera Pasqua di rinascita senza più covid e le sue regole".