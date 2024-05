Astrazeneca e rischio trombosi, Bassetti: "Nel 2021 dissi che andava stoppato"

L'azienda biofarmaceutica internazionale AstraZeneca avrebbe ammesso che uno degli effetti collaterali del suo vaccino contro il covid può essere, in casi molto rari, la sindrome da trombosi con trombocitopenia.

Lo ha scritto il Telegraph, citando documenti di tribunale perché è stata presentata un'azione legale collettiva contro l'azienda e sul tema è intervenuto Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova.

"Lo dissi nel 2021 che il vaccino astrazeneca andava stoppato per tutti" ha scritto Bassetti sui social postando un articolo di Genova Today del 10 giugno 2021 ricordando quanto dichiarato nel periodo della pandemia: "Queste le mie parole allora: sul vaccino AstraZeneca e in generali sui vaccini a vettore virale serve una posizione chiara e definitiva di Aifa e del Cts. I dati scientifici inglesi e Ema ci dicono che il vaccino di AstraZeneca si può usare in tutte le età. Basta con il balletto delle comunicazioni e delle raccomandazioni che hanno cambiato le fasce d'età per questo vaccino, con errori enormi di comunicazione sia dell'Agenzia del farmaco che del ministero della Salute. Ora però, visto anche l'impatto di questi errori sull'opinione pubblica italiana, si decida da domani se il vaccino AstraZeneca non si deve più usare e ci si attrezzi per fare solo vaccini a mRna".

