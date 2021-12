È Matteo Bassetti il virologo più apprezzato dai giovani

Tra i giovani il virologo più seguito è Bassetti. Lo rivela un sondaggio realizzato dall'agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co. che ha dato vita all'Osservatorio della Comunicazione sulla Pandemia. Il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino stacca i colleghi raccogliendo il 61% di preferenze, al secondo posto del podio Andrea Crisanti dell'Università di Padova (49%) e al terzo Antonella Viola, sempre Unipd, con il 47%.

Seguono Massimo Galli del Sacco di Milano (44%), Fabrizio Pregliasco del Pio Albergo Trivulzio di Milano (41%), il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi (35%) e Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano (27%).

Appena il 20% dei giovani che stanno più di tre ore al giorno sui social vuole vaccinarsi. Si tratta sicuramente di un passo avanti, se si pensa che in una precedente ricerca erano solo il 14%, tuttavia ancora permane molta diffidenza da parte degli under 30 nei confronti della vaccinazione.

Lo studio, realizzato su un campione di 450 under 30 italiani di ambo i sessi, ha analizzato anche altre informazioni sempre relative ai nostri giovani. In primis, è stato chiesto ai ragazzi dove apprendessero notizie sulla pandemia: dalle interviste a risposta multipla sono emersi al primo posto, naturalmente, i social network (84% dei casi), seguiti dalla televisione (37%), dai siti d'informazione (31%), dal passaparola (27%) e dalla radio (24%). Per quel che riguarda le persone da cui ne hanno sentito e continuano a sentirne parlare, il 71% indica gli amici, il 69% gli influencer, il 68% i genitori, il 62% i cantanti più amati, il 55% gli insegnanti, il 52% i telegiornali, il 44% i calciatori, il 42% i parenti e il 30% i medici.