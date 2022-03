Scontro Bassetti-Enac: "Assurde procedure anti contagio senza supporto scientifico"

Volo con polemica per Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova: al medico infatti, sull'aereo da Bruxelles a Roma, sarebbe stato chiesto di tenere la giacca in mano - senza riporla nella cappelliera - onde evitare possibili contagi, come da regolamento Enac.

E Bassetti si è scagliato sui social contro l'"assurda procedura": "Volo Ita Bruxelles-Roma. Mi dicono che non posso mettere la giacca nella cappelliera ma la devo tenere in mano perché è la procedura Enac per evitare il contagio. Quindi secondo Enac se la tengo in braccio non mi contagio e non contagio gli altri, mentre in cappelliera sì".

Regole troppo stringenti e senza alcun fondamento scientifico, secondo il professore, che sbotta su Facebook: "Mi risulta che l’Italia sia l’unico paese al mondo ad adottare questa assurda procedura. Ma vi rendete conto a chi è in mano la nostra sicurezza sanitaria? Chissà quante altre decisioni demenziali sono state introdotte per la pandemia che non hanno alcun supporto scientifico nè di buon senso. Occorre un reset rapido e generale di tutte le norme introdotte due anni fa per evitare di scadere nel ridicolo".