Covid, bar e ristoranti riaprono anche al chiuso aspettando la zona bianca

Da martedì mattina i pubblici esercizi che non hanno dehor e posti all'esterno possono comunque tornare ad accogliere i clienti. Ultima settimana in zona gialla prima che la regione riacquisti quasi tutta la libertà

Torna ufficialmente anche il rito del caffè al banco: dopo mesi di stop, dal primo giugno anche i bar e i ristoranti che non hanno posti all’aperto tornano ad accogliere i clienti servendo la consumazione anche all’interno.

Lo “scatto” era previsto dal decreto Riaperture e coincide, tra l’altro, con l’ingresso in zona bianca di tre regioni: Sardegna, Friuli e Molise. Per la Liguria sarà invece necessario aspettare un’altra settimana e la conferma della discesa della curva del contagio da coronavirus, anche se il presidente della Regione ha più volte rassicurato nei giorni scorsi: i casi positivi e i ricoveri scendono in modo costante, mentre la campagna vaccinale accelera, con quasi un milione di dosi somministrate nell’ultima settimana.

Con queste premesse, la riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso non solo rilascia una boccata di ossigeno per gli operatori che sono stati costretti a mantenere l’asporto, ma sembra segnare l’inizio “ufficioso” della stagione estiva. Il decreto legge dello scorso 18 maggio ha inoltre di fatto eliminato il riferimento al numero massimo di commensali non conviventi che possono sedere al tavolo, istituendo solo l’obbligo di indossare la mascherina quando non si è seduti al tavolo e la distanza di un metro tra i clienti di tavolo diversi.

Archiviati dunque bicchieri e stoviglie usa e getta, che si associa a un graduale "ripopolamento" degli uffici che lascia sperare in una ripresa del volume di affari anche per colazione e all'ora di pranzo. Anche se la Liguria è ormai proiettata verso l'estate e le vacanze, con i turisti che sono arrivati a decine in regione.

Nell’ultimo weekend di maggio in tanti hanno infatti scelto le Riviere per il primo bagno, in mare e di sole, e Genova come meta da esplorare. Entusiasta il presidente della Regione, Giovanni Toti: «Tanti turisti alla scoperta dei nostri paesaggi e delle città, con gli alberghi che a Genova in questo primo weekend di sole registrano già il 70% delle presenze, le crociere che arrivano in porto, il profumo dei nostri piatti tipici nei ristoranti, tanta voglia di tornare a lavorare e a vivere - ha detto domenica, confermando il ritorno in zona bianca il 7 giugno - noi siamo pronti, venite a trovarci: ripartiamo dalla Liguria».