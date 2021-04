Assembramenti e bevande al banco: chiuso un bar

Alcuni poliziotti hanno notato un assembramento davanti a un locale di via Bandi e sono entrati per un controllo: il gestore del bar non aveva predisposto alcun accorgimento di quelli previsti dalla legge per prevenire o ridurre il rischio di contagi

Nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile 2021 alcuni agenti di polizia, transitando a piedi in via Bandi a Quarto, hanno notato un assembramento di persone davanti ad un bar, già segnalato come luogo di ritrovo di spacciatori e pregiudicati.

Avvicinandosi alla vetrina hanno visto all’interno due uomini che stavano consumando al banco e altri due seduti a un tavolino a chiacchierare. Invitati a recarsi all’esterno per garantire il rispetto delle norme anti covid, i clienti si sono innervositi manifestando con frasi maleducate il loro dissenso.

A seguito di controllo gli operatori hanno appurato che due avventori avevano precedenti per spaccio e che il gestore del bar non aveva predisposto alcun accorgimento di quelli previsti dalla legge per prevenire o ridurre il rischio di contagi da covid. Al titolare della licenza è stata imposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.