Autostrade, il traffico nel caos blocca i vaccini covid per la Valle Stura: «Inaccettabile»

Anche i camion che trasportavano i vaccini anti coronavirus diretti in Valle Stura sono rimasti bloccati in autostrada a causa del ritardo nella riapertura di un tratto di A10 chiuso per lavori di pavimentazione notturna.

A darne notizia sono i sindaci che fanno parte dell’Unione di Comuni Stura, Orba e Leira, postando un’immagine degli anziani in attesa dell’arrivo dei vaccini all’interno della Ferriera, adibita a centro vaccinale di riferimento per tutta la Valle Stura.

«La giunta dell'Unione ha chiesto incontro urgente ad Aspi, a seguito dell'enorme disagio che stamattina ha causato anche la paralisi totale del polo vaccinale sito nella Ferriera - denunciano i sindaci - I vaccini erano bloccati sulla A26/A10 che, anziché alle 6 come annunciato, ha riaperto alle 10, accumulando una coda infinita».

«Il pesante disservizio si è ripercosso anche su una delle attività più salienti ospitate in valle e questo non è evidentemente tollerabile - conclude la nota - Attendiamo convocazione urgente».

A causare il ritardo nella riapertura del tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli - con una coda di ben 8 km che si è formata in A7 e il traffico paralizzato sull’interno nodo genovese - sarebbero stati alcuni macchinari rotti che non hanno consentito di terminare i lavori in tempo. I mezzi pesanti sono quindi rimasti bloccati in coda, o hanno dovuto confluire in città per cercare di rimettersi in marcia con conseguenze pesantissime anche sulla viabilità ordinaria.