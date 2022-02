All'Autogrill con il green pass di un altro, denuncia e multa

Nella giornata di mercoledì 2 febbraio una pattuglia della polizia stradale in servizio sulla tratta autostradale A7 Genova-Serravalle ha effettuato alcuni controlli all'interno dell'area di servizio 'Campora Est'. Durante il controllo agli avventori l'attenzione degli operatori si è concentrata su un uomo intento a consumare al banco e che poco prima aveva esibito il green pass al personale dell'autogrill.

L'uomo, di origini straniere ma residente in Italia da svariati anni, ha fornito delle generalità ma è risultato sprovvisto di qualsivoglia documento di identificazione. Gli agenti gli hanno chiesto quindi di esibire la certificazione verde, che aveva fatto vedere qualche istante prima mediante sul suo smartphone al personale dell'area di servizio.

Il soggetto, in evidente imbarazzo, dopo aver tentato di tergiversare adducendo banali scuse, ha esibito agli operatori una certificazione verde in formato pdf, che risultava intestata a una persona diversa. Effettuati gli ulteriori accertamenti del caso i poliziotti hanno proceduto a denunciarlo per il reato di sostituzione di persona. In più la sanzione amministrativa di 400 euro.