Trasporto pubblico al 60%: bus Atp per gli studenti, e possibilità di occupare tutti i posti a sedere

Da lunedì 2 novembre nuove modifiche al trasporto pubblico operato da Amt, complice l’ordinanza regionale del 29 ottobre che abbassa al 60% (contro l’80 precedente) la capacità di carico dei mezzi pubblici.

Sulle linee cittadini, sottolinea Amt (e anche il sindaco Marco Bucci l’ha sostenuto a più riprese) raramente viene raggiunto il 60%, ma «vi è un tema di affollamento percepito che Amt vuole provare ad affrontare, nell’ambito dei suoi limiti in termini di mezzi e autisti disponibili».

La principale novità riguarda l’occupazione dei posti: da lunedì sarà possibile occuparli tutti su bus e metropolitana, a patto che venga rispettato il limite del 60%. Gli adesivi di divieto posizionati sui sedili sono in via di rimozione, e in alcuni giorni verranno tolti tutti.

Da lunedì 2 novembre, dunque, due delle linee dedicate agli studenti, Brignole FS-Quarto e Brignole FS- Molassana verranno effettuate con i bus Atp, e la linea Brignole FS-Molassana assorbirà anche la tratta Brignole FS-Marassi: «Questo permetterà di continuare a garantire il servizio scolastico con le stesse modalità con cui si svolge oggi, in termini di corse e fasce orarie coperte - spiega la partecipata del Comune - ma consentirà ad Amt di recuperare immediatamente cinque bus che verranno reimpiegati come rinforzo delle linee che in questi giorni hanno mostrato un maggiore utilizzo, vale a dire le linee 1, 7, 14, 16 e 35».

Entreranno inoltre in servizio nelle prossime settimane nuovi bus elettrici che dovrebbero aumentare la capacità di trasporto, con orari che verranno adattati alla didattica a distanza e allo smart-working, sempre più incentivati. Presa in considerazione anche l’idea di usare mezzi provati con conducente per coprire le linee scolastiche nuove e dedicate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.