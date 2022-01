Sampdoria, due giocatori positivi al covid

Il covid bussa alla porta della Sampdoria. Dopo i casi riscontrati nel Genoa (come in gran parte delle squadre di Serie A) anche i blucerchiati devono fare i conti con i contagi e con le possibili defezioni alla ripresa del campionato, fissata per il 6 gennaio (alle 12:30 si giocherà Sampdoria-Cagliari).

La società ha comunicato che i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato la positività per Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. "Entrambi vaccinati e asintomatici - spiega la Samp - non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni".

"La società - conclude la nota ufficiale - informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente autorità sanitaria locale e di applicare tutte le procedure previste".